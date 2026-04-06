На Дону 6 апреля плановые выжигания растительности пройдут в 15 районах

В Ростовской области на 6 апреля запланированы 39 выжиганий сухой растительности в 15 муниципалитетах. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

По данным ведомства, 5 апреля в регионе потушили четыре техногенных пожаров, два загорания сухой растительности. При участии спасателей МЧС ликвидированы последствия двух ДТП.

На происшествия выезжали 60 человек и 15 единиц техники.

Мария Хоперская