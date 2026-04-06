Михаил Киселев решил переизбраться в Госдуму от Томской области

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по молодежной политике Михаил Киселев планирует переизбраться депутатом от Томской области. Он подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) в этом регионе по партсписку.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по молодежной политике Михаил Киселев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным областного отделения ЕР, Михаил Киселев является инициатором и куратором социального проекта «Добробус», который занимается проблемой перевозок инвалидов в Томске. В 2021 году господин Киселев избрался в Госдуму РФ от территориального партсписка кандидатов ЕР, объединившего Кемеровскую и Томскую области.

По данным сайта праймериз, к настоящему времени зарегистрированы четверо участников праймериз в Томской области по партсписку и в Томском одномандатном округе.

