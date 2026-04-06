Главе Воткинского района Удмуртии Айрату Газимзянову назначили домашний арест

Суд изменил меру пресечения экс-главе Воткинского района Удмуртии Айрату Газимзянову на домашний арест, по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК, до 10 лет лишения свободы). Как пишет издание Udm-info со ссылкой на пресс-службу судов республики, под домашним арестом он находится с 31 марта. Об изменении меры пресечения ходатайствовала сторона защиты.

Напомним, Айрат Газимзянов был арестован в августе 2025 года. Следствие считает, что экс-глава района подписал незаконное постановление о предоставлении в аренду участка нацпарка «Нечкинский» компании «Стройграв». Площадь территории — 11,4 тыс. кв. м. В декабре 2025 года постановление отменили.

Установлено, что к схеме была причастна бывший руководитель управления Росимущества в Удмуртии Екатерина Рублева, которая убедила Газимзянова подписать постановление. В декабре 2025 года Первомайский райсуд Ижевска признал ее виновной во взяточничестве (ст. 290 УК) и подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ст. 286 УК) и назначил ей 4,5 года лишения свободы.