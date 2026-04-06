Алтайский промпарк лесопереработки рассчитывает на 6,57 млрд рублей инвестиций

ООО «Алтай-Форест» планирует сформировать промышленный парк, увеличив свои производственные мощности в селе Ларичиха Тальменского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания Алтайского края по итогам совещания на площадке масштабного инвестпроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проект предполагает модернизацию действующего деревообрабатывающего комплекса с увеличением выпуска пиломатериалов и древесно-стружечных плит. Кроме того, будет запущен цех по производству ориентированно-стружечных плит (OSB-плит) мощностью 250 тыс. куб. м в год.

«Общий объем инвестиций составит 6,57 млрд руб., более половины из которых готова вложить компания “Алтай-Форест”. Планируется привлечение дополнительных инвесторов, а также государственная поддержка, в том числе через создание промышленного технопарка»,— отмечается в сообщении. Инвестпроект планируется реализовать к 2028 году. Срок окупаемости оценивается в пять лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году ООО «Алтай-Форест» получило убыток в размере 7,65 млн руб. при выручке 898,7 млн руб. Единственным учредителем компании указан ее гендиректор Николай Бушков.

Валерий Лавский