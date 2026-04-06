Красноярского министра тарифной политики Ананьева задержали по делу о взятке

Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в СКР. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает, что, по версии следствия, он попросил 10 млн руб. у представителя ООО «Сила Сибири», но получил только первую часть суммы — 5 млн руб.

Господин Ананьев вступил в сговор с представителем «Силы Сибири» в августе 2022 года, считает следствие. Тогда чиновник занимал должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. В обмен на деньги Александр Ананьев пообещал включить «Силу Сибири» в список территориальных сетевых организаций, а также помогать компании с решением «других вопросов», утверждают в правоохранительных органах.

Первую часть денег чиновник получил на парковке у здания торгового комплекса «Авиатор» в Красноярске, сказали ТАСС в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По информации NGS24.ru, дело связано с высокими тарифами ЖКХ в регионе. На протяжении двух лет ресурсоснабжающие компании закладывали в тарифы ЖКХ лишние расходы, утверждает издание. По его данным, общая сумма переплат составила 2,3 млрд руб.

Александр Ананьев занимал должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края с 2021 года. До этого был первым заместителем. Министром тарифной политики края стал в октябре 2023 года.