Первые участники праймериз ЕР на выборах в Госдуму зарегистрированы в Хакасии

Республика Хакасия стала последним из регионов Сибирского федерального округа, в котором поданы заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) перед выборами депутатов Госдумы РФ. Данные о первых двух претендентах занесены в базу праймериз.

В партийный список кандидатов намерены войти директор ООО «Машиностроитель» Сергей Зубакин и гендиректор ООО «Комплекс аграрного развития Сибири» Игорь Шульгин. Напомним, на предыдущих выборах в Госдуму РФ в 2021 году ЕР сформировала один региональный список от Красноярского края, республик Хакасия и Тыва.

Территория Хакасии образует Хакасский одномандатный округ. Пока ни один кандидат не заявился для участия в праймериз в этом округе.

