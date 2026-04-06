«Сибстекло» увеличило объем утилизации стекольных отходов на 32%

В 2025 году компания «Сибстекло» вернула в производственный цикл 93,5 тыс. т стекольных отходов. Это на 32% больше, чем годом ранее. Объем стекольных отходов, утилизированных предприятием в прошлом году, эквивалентен 1,44 тыс. железнодорожных вагонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мощность технологического комплекса по обработке стеклоотходов составляет 132 тыс. т вторсырья в год. Стеклоотходы поступают на промплощадку из 15 регионов страны, включая Московскую, Челябинскую, Сахалинскую области, Башкортостан и Приморский край, отметили в компании.

Для изготовления бесцветной стеклотары в «Сибстекло» используют до 45% вторсырья, коричневой — до 60%.

ООО «Сибирское стекло» (актив «РАТМ Холдинга») — один из крупнейших производителей стеклотары в России, завод находится в Новосибирске. Его производительность составляет около 900 млн единиц стеклотары в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании достигла 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 10,5 млн руб.

Михаил Кичанов