С разницей в 20 минут на Дону произошло два ДТП с питбайками

В Ростовской области днем 5 апреля произошло два ДТП с участием питбайков. Между авариями прошло всего 20 минут, сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первое зафиксировали в станице Ольгинской Аксайского района. 17-летний питбайкер сбил 16-летнего пешехода. Оба подростка пострадали. Второе ДТП спустя 20 минут произошло в станице Вешенской Шолоховского района. 26-летний питбайскер столкнулся со своим 16-летним «коллегой». В результате случившегося пострадали водитель питбайка и его 16-летняя пассажирка.

Выясняются обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская