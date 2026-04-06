Премьер Такаити подтвердила приверженность оборонительной политике Японии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о сохранении принципа исключительно оборонительной политики страны. Однако онаотказалась комментировать изменения в военной стратегии в случае изменения конституции.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: FRANCK ROBICHON / Pool / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

«Исключительно оборонительная политика соответствует духу действующей конституции и сохраняется как основное направление оборонной политики нашей страны. Моя позиция по этому вопросу также не изменилась»,— сказала она на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента (цитата по «РИА Новости»).

Заявление стало ответом на замечание депутатов по поводу одобрения правящей партией расширения экспорта оборонной продукции, включая фактическое разрешение поставок летальных видов вооружений. Депутаты попросили главу кабмина прокомментировать взаимосвязь с возможным пересмотром конституции, но она отказалась.

С 2014 года в Японии введены правила экспорта оборонительного оборудования, которыми запрещаются поставки смертоносных видов вооружений. Допускается экспорт элементов для использования в поисково-спасательных операциях, в транспортировке, при отслеживании и предупреждении обстановки, а также при разминировании.

Эрнест Филипповский