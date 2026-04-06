Двух красноярцев осудили за контрабанду леса на 480 млн рублей

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор в отношении двух местных жителей по делу о контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) на общую сумму более 479 млн руб. Одного из подсудимых приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб., его подельника — к 2,5 года принудительных работ, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с 2019-го по 2021 год фигуранты дела в рамках исполнения внешнеэкономических контрактов для экспорта лесоматериалов предоставляли в таможенные органы подложные товаросопроводительные документы. В них они указывали недостоверные сведения об источниках происхождения древесины.

Таким образом, контрабандисты вывезли из России более 60 тыс. куб. м лесоматериалов хвойных пород.

Александра Стрелкова