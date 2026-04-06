Новая рабочая неделя на Дону будет прохладной и дождливой

Погода на новой рабочей неделе в Ростовской области будет прохладной и дождливой. Об этом сообщили в гидрометцентре России.

Фото: Мария Хоперская

Самым теплым и солнечным днем станет понедельник, 6 апреля. Воздух прогреется до +17°С. Со вторника по субботу столбики термометра покажут от +10°С до +12°С и только в воскресенье, 12 апреля, потеплеет до +14°С.

С 7 по 12 апреля (со вторника по воскресенье) ожидаются небольшие дожди, небо будет затянуто тучами. Порывы ветра будут достигать 2-4 метра в секунду.

Мария Хоперская