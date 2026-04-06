В 2025 году выручка «Томского пива» выросла на 2%

Выручка ОАО «Томское пиво» в 2025 году составила 9,52 млрд руб. Это на 2% больше, чем годом ранее. Прошлый год компания завершила с чистой прибылью 2,9 млрд руб. (+12,9%). Бухгалтерская отчетность организации размещена на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Продажа пива принесла компании 7,96 млрд руб. (+1,7%), кваса — 640,5 млн руб. (-12,5%), других напитков — 190,2 млн руб. (-3%). Прочие поступления, не связанные с основным производством, выросли на 26,1% и составили 726,2 млн руб.

Кредиторская задолженность «Томского пива» по итогам 2025 года оценивалась в 1,3 млрд руб. (+300 млн руб.). Дебиторская задолженность компании составила 3,9 млрд руб. (+700 млн руб.). Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует, говорится в аудиторском заключении.

ОАО «Томское пиво» зарегистрировано в Томске в 1994 году. По данным на 2024 год основными владельцами компании являются Иван Кляйн (51%), Мария Кляйн (10%) и Галина Кляйн (9,85%). Ассортимент предприятия насчитывает более 70 наименований алкогольных и безалкогольных напитков. Штатная численность сотрудников — более 800 человек.

Михаил Кичанов