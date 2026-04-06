На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 10,2 км

На камчатском вулкане Шивелуч произошел мощный пепловый выброс на высоту до 10,2 км над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным вулканологов, извержение вулкана продолжается, в северной части лавового купола Шивелуча продолжает расти новый блок лавы. По спутниковым данным, после последнего выброса пепловое облако распространилось примерно на 25 км на северо-восток от вулкана.

На прошлой неделе на вулкане регистрировалось несколько пепловых выбросов на высоту до 12 км. Пепловые шлейфы распространялись на расстояние более 1,6 тыс. км. Шивелучу присвоен красный, высший, код авиационной опасности.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан на Камчатке. Его высота — 3,3 км над уровнем моря. Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к исполину населенный пункт — поселок Ключи, находится в 50 км.

