Fars сообщило о 15 судах, прошедших через Ормузский пролив

15 судов прошли через Ормузский пролив за 24 часа с разрешения Ирана, сообщило иранское агентство Fars.

«Статистика свидетельствует о том, что через Ормузский пролив все еще проходят на 90% меньше судов, чем до начала …атак на Иран»,— указано в сообщении.

5 апреля президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана открыть пролив и пригрозил массированным ударом по мостам и объектам энергетики 7 апреля. «Вторник станет одновременно "днем электростанций" и "днем мостов" в Иране», — написал он в Truth Social. По данным Reuters, к ударам по иранским энергетическим объектам готовится также Израиль.