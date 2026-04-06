В Китае выпустили руководство по этической экспертизе ИИ

Власти Китая выпустили руководство по проведению этической экспертизы и обслуживанию технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщило агентство «Синьхуа». В разработке документа участвовало Министерство промышленности и информатизации КНР, а также еще девять ведомств.

Как указано в документе, основное внимание при проведении экспертизы следует уделять «благополучию человека, справедливости и беспристрастности, а также контролируемости и надежности». В нем подробно описаны вопросы, которые следует рассматривать при проведении экспертизы: критерии отбора обучающих данных, обоснованность алгоритма, модели и системного дизайна, а также меры по предотвращению предвзятости, дискриминации и алгоритмической эксплуатации.

Кроме того, в руководстве отмечается необходимость открытого доступа к наборам данных для проведения этической экспертизы ИИ и усиления управления рисками. Документ также предписывает продвижение продуктов и услуг ИИ, соответствующих научно-технической этике.

На прошлой неделе в Китае был опубликован проект правил размещения контента с участием сгенерированных с помощью искусственного интеллекта людей.

Эрнест Филипповский