ABC: США сбили два своих самолета в ходе спасательной миссии в Иране

Военнослужащие США намеренно сбили два транспортных самолета C-130 и четыре вертолета MH-6 Little Bird во время спасательной операции на территории Ирана. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на официальных лиц США.

По данным собеседников телеканала, самолеты MC-130J, предназначенные для спецопераций, были взорваны из-за механических неисправностей, чтобы они не попали в руки иранцев. Операция проводилась для спасения второго члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над Ираном в пятницу. Первый пилот был спасен в тот же день.

Президент США Дональд Трамп назвал миссию «одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США». По его словам, спасенный летчик-полковник находился в «коварных горах Ирана», а иранские военные приближались к нему.

В операции участвовали десятки самолетов, отмечает телеканал. Два вертолета Black Hawk были подбиты, но вернулись на базу. Штурмовик A-10 Warthog, обеспечивавший прикрытие, также был сбит, но пилот катапультировался на территории Кувейта. В результате операции в Иран пришлось доставить три самолета для вывоза летчика и спасательных команд.