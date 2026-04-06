Директор Запорожской АЭС назвал ситуацию на станции «стабильно напряженной»

Глава Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук назвал ситуацию на объекте «стабильно напряженной» из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ. Об этом он заявил в интервью.

«К сожалению, у нас появилась такая формулировка, не совсем стандартная, но тем не менее — это стабильно напряженная ситуация. …Связано это, естественно, с интенсивностью боевого воздействия, обстрелами, которым подвергаются объекты станции, находящиеся в промзоне, и город, и коммуникации городские»,— сказал господин Черничук в разговоре с «РИА Новости».

3 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала о росте интенсивности ударов ВСУ по территории вблизи станции. Глава «Росатома» Алексей Лихачев 5 апреля уточнил, что ударов по району АЭС не было, но были прилеты по городу-спутнику Энергодару.

Запорожская АЭС находится близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над объектом в марте 2022 года, станция перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).