СК выяснит, почему подростка-инвалида Саратове не обеспечивают лекарствами

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Саратове из-за ненадлежащего обеспечения лекарствами 15-летнего подростка-инвалида. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

По данным следствия, мальчик с заболеванием кроветворной системы после операции более года не получает жизненно важный препарат, несмотря на решение суда 2025 года. Еще несколько лекарств не выдали в марте этого года.

С заявлением в приемную господина Бастрыкина во «ВКонтакте» обратилась мать ребенка. Руководителю саратовского управления Дмитрию Костину поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах. Центральный аппарат СК контролирует ход исполнения поручения.

