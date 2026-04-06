«Зенит»: больше, чем футбол

Илья Шадхан, директор клуба «Зенит» по ВИП- и розничным продажам, и Александр Щелканов, директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ», поговорили о том, что сегодня наполняет понятие «пойти на футбол» и как спортивный клуб становится экосистемой, которая касается досуга в широком смысле слова.

«Клуб уже длительное время работает над тем, чтобы матчевый день на "Газпром Арене" представлял собой далеко не только футбол, но и целый комплекс развлечений для всех аудиторий. Поэтому на стадионе у нас есть и развлечения для детей, и вкусная еда, и хорошая музыка»,— говорит Илья Шадхан, директор клуба «Зенит» по ВИП- и розничным продажам.

Так что футбольный матч сегодня — уже не только спортивное событие и, возможно, даже не столько спортивное событие. Стадион «Газпром Арена» открывается как минимум за два часа перед каждым матчем, а иногда и за 2,5 часа. И болельщиков, помимо матча, ждет на нем целый комплекс развлечений: различные конкурсы, активности, фотозона, аквагрим. Кроме того, на каждом матче чемпионата России проходят концерты популярных музыкальных исполнителей, таких как «Дискотека Авария», «Иванушки» и другие.

«Мы рады, что те, кто, возможно, первый раз приходит к нам только для того, чтобы послушать концерт, потом возвращается снова и снова. Многие привыкли к тому, что футбольный матч в основном это развлечение для мужчин. На "Газпром Арене" мы это опровергаем: доля женщин фактически сравнялась с долей мужчин, а еще на каждом матче у нас около 20% гостей — дети, чем мы очень гордимся»,— делится господин Шадхан.

Он считает «Газпром Арену» одним из самых современных и комфортных стадионов Восточной Европы. В России это единственный стадион, который обладает крышей, причем раздвижной, что позволяет поддерживать всегда удобный температурный режим: зимой на нем всегда тепло, а летом не столь жарко.

Поэтому здесь удобно не только семьям с детьми, но и туристам, и студентам, у которых есть возможность покупать билеты по льготной цене, и, конечно, ВИП-аудитории. На «Газпром Арене» представлены ВИП-ложи, которые арендуют как состоятельные люди, так и различные компании, приглашающие туда своих партнеров или использующие их в качестве мотивации для сотрудников.

Говоря про рестораны на «Газпром Арене», Илья Шадхан отметил панорамный «Даймонд клуб» с видом на футбольное поле и выходом на арену, где проходят и бизнес-встречи, и семейные мероприятия: дни рождения и даже свадьбы. «Также у нас есть рестораны "Россия Платинум Клуб", "Голд Клуб" и "Силвер Клуб", которые отличаются друг от друга, но мы стараемся сделать так, чтобы каждый человек мог у нас найти досуг по душе»,— сказал он.

Резюмируя беседу, Александр Щелканов заметил, что лучшими подарками являются эмоции. И именно их дарит не только команда, которая выходит на поле, но и команда, которая готовит и обеспечивает проведение матча.

Светлана Куликова