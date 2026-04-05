В Запорожской области два сельхозработника погибли после атаки ВСУ

Украинский беспилотник убил двух сельхозработников в Запорожской области, когда они работали в поле на тракторе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Происшествие случилось неподалеку от села Коханое в Токмакском муниципальном округе.

«Удар БПЛА пришелся по трактору МТЗ-80, который выполнял обычную полевую работу — без оружия, без военной задачи. Это было осознанное нападение на мирных людей, занятых мирным трудом. В результате атаки погибли двое аграриев. Третий получил ранения, и сейчас врачи борются за его жизнь»,— отметил господин Балицкий.

Губернатор выразил соболезнования семьям и близким погибших, заверив, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее, по сообщениям местных властей, в этом же муниципальном округе украинские военные обстреляли автомобиль скорой помощи и нанесли массированный удар дронами по конной ферме в Акимовском округе, в результате которого погибли 14 лошадей.

Александр Дремлюгин, Симферополь