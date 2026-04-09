Без отрыва от производства

Спрос на инженерно-технические специальности на рынке труда Санкт-Петербурга остается стабильно высоким. ГУАП стремится к построению долгосрочных отношений с работодателями, что позволяет университету готовить конкурентоспособных специалистов, а бизнесу — получать квалифицированные кадры, знакомые с особенностями работы компаний.

В 2025 году рынок труда Санкт-Петербурга возглавили инженеры-конструкторы и проектировщики

По данным hh.ru, в 2025 году рынок труда Санкт-Петербурга возглавили инженеры-конструкторы и проектировщики — спрос на эти лидирующие специальности превысил 15 тыс. вакансий. На втором месте — сервисные инженеры и инженеры-механики с более 4,5 тыс. вакансий. Третью позицию занимают технологи (более 4,1 тыс. вакансий). Далее следуют инженеры по эксплуатации (более 3,3 тыс. вакансий), а замыкают пятерку инженеры по охране труда и экологии (более 2,7 тыс. вакансий).

В 2025 году рост спроса продемонстрировали инженеры пусконаладочных работ (ПНР), количество вакансий для которых увеличилось более чем вдвое и достигло более 1,4 тыс. вакансий. Стабильным спросом в 2025 году, как и в 2024 году, пользовались инженеры-электроники (более 1,4 тыс. вакансий), инженеры по эксплуатации (более 3,3 тыс. вакансий).

В пресс-службе hh.ru по СЗФО уточнили, что наиболее заметная динамика зарплатных предложений зафиксирована у инженеров-конструкторов, чья медианная предлагаемая зарплата в 2025 году в сравнении с 2024 годом увеличилась на 15%, до 120,9 тыс. рублей. Сервисные инженеры и инженеры-механики прибавили в предлагаемом доходе с 94,7 до 109,3 тыс. рублей, а зарплатное медианное предложение технологов увеличилось с 92,7 до 104,2 тыс. рублей. Вакансии для инженеров ПНР также показали уверенное увеличение предлагаемого медианного заработка с 108,7 до 118,3 тыс. рублей. Инженеры-энергетики выросли в предлагаемой медианной зарплате с 94,9 до 103,7 тыс. рублей, а специалисты по качеству — с 81 до 94,6 тыс. рублей.

Взаимовыгодное партнерство

ГУАП активно развивает сотрудничество с ведущими работодателями через комплекс мер, направленных на подготовку востребованных специалистов, практическую подготовку студентов и укрепление связей с бизнесом. Взаимодействие осуществляется через целевое обучение, организацию практик, совместные проекты, мероприятия для знакомства студентов с работодателями.

Программа целевого обучения позволяет студентам получить образование за счет заказчика (предприятия, организации) с гарантией последующего трудоустройства. Заказчиками выступают государственные органы, учреждения, корпорации, предприятия ОПК и другие организации.

Кроме этого, университет организует прохождение производственной практики студентов на базе предприятий-партнеров. Для автоматизации процесса распределения студентов по предприятиям разработана специальная платформа — веб-ориентированная система, которая упрощает взаимодействие между студентами, университетом и индустриальными партнерами.

Взгляд бизнеса

Тесное партнерство связывает ГУАП с ПАО «Техприбор». Выпускники вуза — желанные кандидаты на трудоустройство: при наличии свободных вакансий предприятие всегда готово рассмотреть заинтересованных и перспективных молодых специалистов.

Учебный центр ПАО «Техприбор» — специализированное структурное образовательное подразделение компании, имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования. Как отметили в Учебном центре, сегодня в компании «Техприбор» наиболее востребованы специалисты по приборостроению, радиотехнике и технологии машиностроения. При необходимости компания готова рассматривать подготовку молодых специалистов и по более узконаправленным специальностям. Влиться в коллектив и разобраться в нюансах работы на реальном производстве начинающим работникам даже без внушительного опыта помогает система наставничества на предприятии.

Сотрудничество между Учебным центром ПАО «Техприбор» и ГУАП носит многоплановый характер и развивается сразу по нескольким направлениям. Одно из них — целевое обучение. В ГУАП сейчас обучается 18 студентов-целевиков от «Техприбора», часть из них уже являются сотрудниками предприятия. Помимо указанных востребованных на предприятии специальностей, в рамках целевой программы Учебный центр также делает упор на обучение молодых специалистов компетенциям в сферах управления качеством, стандартизации и метрологии, программной инженерии, информационных системах и технологиях.

Второе направление взаимодействия Учебного центра с вузом — организация практики. Ежегодно в «Техприборе» проходят практику студенты специальностей «Технология машиностроения», «Радиотехника», «Информационные системы и технологии», «Приборостроение», «Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов», «Мехатроника и робототехника», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Также на предприятие охотно берут на практику студентов рабочих специальностей, в том числе монтажа и наладки РЭАиП, слесаря-сборщика РЭАиП, управления качеством промышленной продукции.

Учебный центр ведет активную деятельность по организации и проведению профориентационных мероприятий — экскурсий по предприятию и дней карьеры на различных площадках Санкт-Петербурга. В 2025 году в компанию «Техприбор» было трудоустроено 14 студентов различных вузов, проходивших практику на предприятии. В среднем за прошлые годы работу в компании получали до 12 студентов в год.

Небесные инженеры

Сотрудничество ГУАП с АО «Научно-исследовательский институт командных приборов» (НИИ командных приборов) направлено на подготовку специалистов для ракетно-космической отрасли и включает организацию практики, целевое обучение и другие формы взаимодействия.

В НИИ командных приборов студенты ГУАП проходят все этапы практики: производственную и преддипломную, в рамках которой они знакомятся с процессом разработки и изготовления изделий, получают опыт работы на реальном производстве. Среди направлений, с которыми могут познакомиться практиканты, приборостроение, радиотехника, программирование и другие технические специальности, востребованные на предприятии.

Как отметил главный конструктор НИИ командных приборов Станислав Золотарев (выпускник ГУАП 2002 года), востребованными профессиями на предприятии являются специалисты приборостроения летательных аппаратов, инженеры-электронщики и программисты. Институт также заинтересован в инженерах, выпускаемых по специализации «системы навигации, стабилизации и ориентации летательных аппаратов», в рамках которой готовятся специалисты по гироскопическим системам.

Отбор на целевое обучение от НИИ командных приборов проводится ежегодно и проходит в два этапа: анкетирование и собеседование работников кадровой службы и начальников подразделений, где студенты потенциально будут работать после окончания вуза, с выпускниками школ. После подписания договора о целевом обучении студенты получают поддержку от института, а после выпуска имеют возможность трудоустроиться на предприятии. Сейчас в НИИ командных приборов работает 15 студентов, обучающихся на различных курсах, из них шесть человек обучаются в рамках целевого обучения. На этот год планируется прием еще троих человек на целевое обучение в ГУАП.

Возможность трудоустройства в НИИ командных приборов доступна студентам еще во время обучения. Студенты могут работать лаборантами или техниками по совместительству с учебой. Это позволяет им глубже погрузиться в профессиональную среду и получить практический опыт.

Партнерство с НИИ командных приборов позволяет ГУАП ориентировать обучение на актуальные потребности отрасли, а самому предприятию — формировать кадровый резерв из подготовленных специалистов. Это особенно важно для ракетно-космической сферы, которая сегодня, как и многие другие отрасли, нуждается в высококвалифицированных кадрах.

Карьера на высоте

Авиакомпания «Россия» полностью укомплектована кадрами и реализует широкий спектр социальных программ, направленных на создание условий для профессионального и личностного роста сотрудников. Социальный пакет включает полис ДМС, льготные авиабилеты и многочисленные партнерские предложения. Базовый перечень льгот дополняет программа «Кафетерий льгот», действующая во всех компаниях группы «Аэрофлот». В ее рамках сотрудники могут бонусами оплачивать страховые услуги, занятия спортом и путешествия.

«ГУАП — наш надежный партнер. Ежегодно десятки студентов университета приходят к нам для прохождения практической подготовки,— комментируют в компании.— Многие из них, погрузившись в рабочую обстановку, решают остаться в команде — для молодых специалистов это замечательный старт в кругу профессионалов. Сейчас в авиакомпании работает около 40 выпускников ГУАП. Второй год вместе с университетом развиваем практику заключения целевых договоров как с абитуриентами, так со студентами. Мы рады долгосрочному сотрудничеству и будем продолжать работать над укреплением деловых связей с вузом».

Василиса Мотова