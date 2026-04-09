Территория прогресса

В условиях активного технологического развития и трансформации рынка труда перед российскими вузами сегодня стоит задача переосмысления своей роли в экономике страны. Технопарк Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения становится ключевым инструментом интеграции образования, науки и производства — площадкой, где формируются передовые компетенции, тестируются инновационные разработки и выстраивается диалог между академической средой и бизнесом.

ГУАП сосредоточен на развитии технологий, в том числе средств производства и автоматизации

Фото: пресс-служба ГУАП

Являясь участником программы «Приоритет-2030», Санкт-Петербургский государственный университет (ГУАП) активно вовлечен в технологическую трансформацию. В рамках программы университет реализует два стратегических технологических проекта мультипротокольных систем обмена информацией и бесшовной связи и цифрового производства интегрированных модульных систем, бортового оборудования и беспилотных авиационных систем. Эти проекты интегрированы в три национальных проекта технологического лидерства (из девяти существующих в стране): перспективные космические системы; средства производства и автоматизации; беспилотные авиационные системы.

Как рассказал Guide проректор ГУАП Сергей Солёный, создание технопарка преследует цель преодоления разрыва между образовательными компетенциями и требованиями производства — через проектную деятельность студентов и интеграцию реальных задач партнеров в учебные программы.

Другая задача технохаба — доведение технологий до уровня УГТ-6 (уровня готовности технологии, предполагающего интеграцию в производство) с последующей передачей партнерам, а также подготовка кадров под конкретные запросы индустрии, включая использование независимой оценки квалификации (НОК) Национального агентства развития квалификаций (НАРК) и целевых договоров.

«Это важно, потому что у большинства партнеров и заказчиков в структуре компаний отсутствуют подразделения, отвечающие за исследования и разработку. По этой причине они приглашают университеты активно включаться в процесс интеграции технологий в производство»,— отметил господин Солёный. Особое внимание будет уделяться созданию экосистемы технологического предпринимательства: от акселерационных программ до запуска малых технологических компаний.

Материально-техническая база

Технопарк ГУАП как юридическая структура был создан еще летом 2025 года. Хаб объединил в себе более 40 лабораторий университета. «Так как мы понимали, что компетенций этих лабораторий будет недостаточно для выполнения задач более чем 100 наших партнеров, мы начали расширять мощности»,— рассказал господин Солёный.

Сейчас технопарк базируется на нескольких площадках университета: в корпусах на улице Гастелло, 15, и проспекте Передовиков, 13. Самый большой корпус технохаба площадью 10 тыс. кв. м находится на улице Гастелло, 19. Там уже действует центр радиолокации.

В рамках празднования 85-летия Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения в технопарке в юбилейный для вуза год откроется еще четыре пространства, в том числе центр беспилотных транспортных систем и центр довузовской подготовки «Кванториум». Последний ориентирован на организацию образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным и общеразвивающим программам естественнонаучной направленности, профориентацию абитуриентов и выпускников вуза. «ГУАП активно задает вектор технологической аспирантуры, который непосредственно связан с производством»,— обозначил важность задач, стоящих перед центром «Кванториум», Сергей Солёный.

Кроме этого, в технопарке ГУАП откроется центр коллективного пользования — лаборатория и станочная зона, которая будет заниматься навигацией беспилотных авиационных систем. В центре предусмотрено размещение собственного закрытого летного поля. До конца 2027 года в технохабе будет создано еще три объекта: центр «Космос», центр автоматизации производства и образовательная фабрика по работе с антеннами.

В партнерстве с лидерами

Выполняя задачу достижения технологического суверенитета и технологического лидерства страны, университет укрепляет сотрудничество с ведущими отечественными промышленными предприятиями. Среди партнеров вуза АО «Силовые машины», АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"» и его дочернее предприятие АО «Обуховский завод», «Газпром нефть», «ИндуТех» и многие другие.

Выпуская более 4 тыс. молодых специалистов в год, ГУАП полностью закрывает кадровую потребность предприятий-партнеров. Проектная деятельность в рамках работы лабораторий технопарка обеспечивает погружение студентов в производственные задачи партнеров без отрыва от обучения. За последние несколько лет университет укомплектовал кадрами проектные отделы Обуховского завода и «Силовых машин» молодыми специалистами в сфере робототехники и автоматизации, проектирования электрических машин.

По статистике, 84% выпускников ГУАП, прошедших обучение по программам бакалавриата и специалитета, трудоустраиваются сразу после окончания вуза.

Преодолевая вызовы

При создании и развитии технопарка неизбежно встает вопрос его комплектации современным оборудованием и программным обеспечением. В силу понятных причин в настоящее время действуют ограничения на использование ряда технических и программных решений. Как объяснил проректор ГУАП Сергей Солёный, эти трудности удается решать благодаря сотрудничеству с партнерами в рамках трансфера технологий. Предприятия передают вузу специализированное оборудование и ПО непосредственно с производства. Такое взаимодействие с партнерами позволяет оперативно получать доступ к отечественным технологиям, находящимся на стадии проектирования, тестирования и разработки.

Важную поддержку в вопросах оснащения технохаба оказывает и государственная программа поддержки университетов «Студенческие конструкторские бюро» (СКБ) в рамках проекта «Приоритет-2030». СКБ объединяют студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, рабочих и инженеров в прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Программа направлена на вовлечение студентов в решение реальных инженерных задач еще на этапе обучения, что помогает развивать инженерные компетенции у будущих сотрудников высокотехнологичных компаний и готовить востребованные кадры для предприятий-партнеров.

Так, студенческое конструкторское бюро «Силовые машины — ГУАП» ведет подготовку студентов в области проектирования и моделирования узлов электрических машин. Для подготовки специалистов в СКБ используется современное ПО — NX Siemens и Teamcenter, принятое в большинстве профильных предприятий отрасли.

Процесс обучения структурирован: на начальном этапе участники СКБ выполняют кейсы по оцифровке чертежей и проектированию базовых узлов. После освоения программного обеспечения они приступают к решению актуальных задач по проектированию и моделированию, поступающих от технологического партнера — АО «Силовые машины». По окончании университета и получении квалификации магистра выпускники СКБ имеют возможность трудоустройства на предприятии.

Академическая преемственность

В соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ все вузы страны включены в реализацию проекта «Производительность труда». Участие в проекте затрагивает, в том числе, стратегию подготовки собственных высококвалифицированных кадров университета.

Ключевыми направлениями кадровой политики вуза сегодня являются формирование молодого кадрового ядра (преподаватели до 39?лет), стимулирование сотрудников к получению ученых степеней (кандидата и доктора наук) с целью повышения качества образовательных и научно-исследовательских процессов. Задачу развития академической преемственности выполняет также укрепление инженерной группы преподавательского состава, ориентированной на решение прикладных задач производства. Выпускники инженерно-технологических специальностей интегрируются в научно-педагогическую среду университета, обеспечивая непрерывность и развитие его кадрового потенциала.

Василиса Мотова