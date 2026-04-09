Высшее образование в России переживает очередную трансформацию. Согласно планам правительства, уже в 2027 году вузы начнут переход на новую модель, которая предусматривает базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональный уровень — аспирантуру. Базовое обучение будет занимать от четырех до шести лет, специализированная подготовка (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) — от года до трех лет.

Как заявляют в Минобрнауки, таким образом они намерены решить системную проблему трудоустройства выпускников, поскольку степень бакалавра во многих государственных и крупных компаниях, а также при поступлении на гражданскую службу часто рассматривается как неполное высшее образование, что является искусственным барьером для карьеры. При этом колоссальный дефицит квалифицированных кадров во многих отраслях экономики в ведомстве объясняют переизбытком выпуска специалистов социально-гуманитарного профиля.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, комментируя новый подход, назвал его обучением студентов «в один такт». По сути, ведомство намерено пересобрать структуру таким образом, чтобы усилить связку университетов с рынком труда.

Эксперты говорят, что внедрение новой системы образования — давно назревшая необходимость при условии соблюдения разумного баланса традиций классического советского обучения и современных подходов. Ключевой тренд, который мы наблюдаем,— это непрерывное образование и трансформация рынка труда в быстро меняющихся технологических и экономических условиях современного мира. Развитие современных отраслей экономики, внедрение инновационных технологических решений инициируют спрос на соответствующих профессионалов, которым надо постоянно прокачивать свои навыки. Не будем забывать, что за всем этим стоит и сверхзадача от правительства создать технологический суверенитет страны, которая распространяется и на предприятия, и на вузы как на поставщиков кадров.

Ксения Ахметжанова, редактор Guide «Образование завтрашнего дня»