«Амкар Пермь» обыграл «Тюмень» в день пятилетия

«Амкар» 5 апреля на своем поле победил соседа по турнирной таблице ФК «Тюмень». Итог поединка — 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оба гола были забиты после перерыва, во втором тайме. Отличились Александр Долгов и Кирилл Попов.

Пермский клуб в таблице розыгрыша дивизиона «Серебро» Второй лиги А вернулся на четвертое место. В день игры исполнилось пять лет со дня возрождения пермского футбольного клуба. К тому же это первая домашняя победа в сезоне. Следующую встречу «Амкар» проведет 11 апреля в Краснодаре против «Кубани».