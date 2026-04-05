Трамп счел возможным заключение сделки с Ираном в понедельник

Президент США Дональд Трамп допустил, что сделка с Ираном будет заключена уже в понедельник, 6 апреля. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Думаю, на завтра есть шанс: они сейчас ведут переговоры», — сказал Дональд Трамп. Он добавил, что если Тегеран откажется от соглашения, «вы увидите, как рушатся мосты и электростанции по всей их стране».

«Если они не пойдут на сделку — и быстро — все взлетит на воздух, и я заберу их нефть», — добавил президент США.

Одновременно в Truth Social он заявил, что если Иран не согласится на сделку и не откроет Ормузский пролив ко вторнику, США повергнут эту страну в «ад».