Промышленность остается на «перекрестке»

Объем перекрестного субсидирования в электроэнергетике — доплаты бизнеса за низкие тарифы для населения — в 2026 году вновь увеличится, до 384 млрд руб. Дифференцированные тарифы для граждан сдерживают рост показателя, но субсидируемые объемы потребления стоит сократить, считают аналитики.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Нагрузка на коммерческих потребителей за субсидирование тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году оценивается в 384 млрд руб., сообщили источники “Ъ”, знакомые с расчетами ФАС. В самой службе сообщили “Ъ”, что год к году перекрестное субсидирование в электросетевом комплексе увеличится примерно на 13%, или на 44 млрд руб. Росту перекрестного субсидирования способствуют в том числе разница в индексации тарифов для коммерческих потребителей и населения, а также накопленные неучтенные расходы электросетевого комплекса, поясняют в ведомстве.

В России тарифы на электроэнергию для населения искусственно сдерживаются и находятся ниже экономически обоснованного уровня. Часть нагрузки регулятор перекладывает в тариф на передачу электроэнергии для промышленности, то есть бизнес субсидирует население.

В Москве величина перекрестного субсидирования в 2026 году год к году сократится на 92%, сообщили “Ъ” в ФАС. Несмотря на то что девять субъектов превысили предельный порог, в большинстве регионов уровень фактического перекрестного субсидирования не превысил допустимый максимум, говорит директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Еще в девяти субъектах, по его словам, наблюдается снижение перекрестного субсидирования.

Одним из механизмов для снижения нагрузки на промышленность стали дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения, которые в 2025 году действовали в 76 регионах России. В прошлом году их введение позволило сократить «перекрестку» на 31,6 млрд руб. В ФАС подчеркивают, что в 2026 году дифференцированные тарифы позволили сдержать рост перекрестного субсидирования на 53,2 млрд руб. В службе добавили, что работают над совершенствованием механизма дифференцированных тарифов. Совместно с профильными ведомствами ФАС создала рабочую группу для проработки совместных решений по повышению качества тарифного регулирования и подготовки законодательных актов, говорят в службе.

В среднем по стране фактический объем перекрестного субсидирования установлен на 12% ниже предельно допустимой величины, которая на 2026 год составляет 429,3 млрд руб., отмечает Сергей Сасим. Такой результат, по его словам, обусловлен в том числе влиянием дифференцированных тарифов для населения, но добиться снижения перекрестного субсидирования относительно предыдущего года не удалось, поскольку величины диапазонов потребления по субсидируемым тарифам далеки от среднестатистического потребления. Пока 97% бытового электропотребления оплачивается по субсидируемым тарифам. Предполагается, что за семь лет этот объем должен снизиться до 56%, а перекрестное субсидирование сократится на 180 млрд руб. «Увеличение объема электроэнергии, оплачиваемой бытовыми потребителями по экономически обоснованным тарифам,— единственно эффективное решение по сокращению перекрестного субсидирования»,— считает эксперт.

Геннадий Магазинов, замглавы ФАС, апрель 2025 года, в интервью ТАСС: «Пока ни одному субъекту РФ не удалось добиться полного устранения перекрестного субсидирования».

По оценке «Россетей», объем перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе по субъектам присутствия компании в 2026 году вырастет в пределах 12%. Увеличение объемов «перекрестки» обусловлено опережающим темпом роста электропотребления населения над потреблением промышленности, а также ростом составляющих конечной цены на электроэнергию для населения на фоне сдержанной индексации льготного тарифа для населения.

В «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) сообщили “Ъ”, что доля населения в потреблении электроэнергии по итогам 2025 года составила 17,4%. По сравнению с 2024 годом потребление населением увеличилось на 1%.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что «перекрестка» продолжает расти, поскольку уже давно используется не как мера поддержки населения, а как способ покрытия расходов сетей, увеличивающихся темпами, опережающими развитие экономики. Дифференцированные тарифы и расширение предельных параметров, как говорят в ассоциации, пока слабо влияют на ситуацию, тогда как системного решения — жесткой увязки тарифной выручки сетей с качеством услуг и лучшими практиками повышения эффективности затрат — по-прежнему нет. В результате сформировался системный перекос: чистая прибыль сетевой монополии сопоставима с масштабом социальной поддержки, которую через «перекрестку» финансирует промышленность, подчеркивают в «Сообществе потребителей энергии».

