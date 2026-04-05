Осколки сбитого БПЛА обесточили часть Севастополя

Фрагмент сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины повредил воздушную линию в Севастополе, оставив без электроэнергии часть города и близлежащие населенные пункты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В результате падения осколков от сбитого БПЛА повреждена одна из воздушных линий. Отключены от электроснабжения Любимовка, Поворотное, Фруктовое, Дальнее, Мекензиевы Горы, частный сектор по ул. Богданова»,— сообщил Развожаев в своих соцсетях.

По его словам, энергетики займутся восстановлением поврежденной линии после отражения атаки вражеских дронов.

В течение дня в Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу. По информации местных властей, силы ПВО сбили пять воздушных целей над морем в районе Северной стороны и в районе Фиолента и еще три воздушные цели в Нахимовском и Балаклавском районах.

Александр Дремлюгин, Симферополь