Четверо детей пострадали в ДТП

Четверо несовершеннолетних получили травмы в результате столкновения эвакуатора и легкового автомобиля Mercedes на проспекте Просвещения. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту аварии проводится проверка.

ДТП произошло 4 апреля. По предварительным данным, водитель эвакуатора проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mercedes, двигавшимся во встречном направлении и поворачивающим налево.

В результате аварии госпитализированы четыре пассажира Mercedes: шестилетний ребенок — в тяжелом состоянии, а также двое детей семи и девяти лет — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве. В сообщении ГУ МВД отмечается, что все дети не были пристегнуты ремнями безопасности.