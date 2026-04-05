Арендаторы начинают дачный сезон

Спрос на летнюю аренду дач в Подмосковье достигнет пика к середине апреля. Как выяснил “Ъ FM”, москвичи начали активную подготовку к сезону и бронируют частные дома как на длинные выходные, так и сразу на несколько месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

У клиентов в этом сезоне есть несколько основных требований к объектам, заметила ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи. Москва» Анна Зайцева:

«Вообще самый главный фактор сейчас — это локация, сколько времени придется добираться до дачи. Дополнительно играет роль инфраструктура для отдыха. Например, наличие рядом рек, крупных водоемов, водохранилищ, в частности, Истринского и Пироговского. Также имеет значение и то, доступны ли сервисы доставок готовой еды и продуктов, чтобы не тратить свое время, выходные на что-то, кроме отдыха.

Еще многое зависит от современного формата. Например, так называемые каркасники с большими окнами, если еще и красивый вид, очень популярны. Их сдают за самую высокую цену. Если в доме дополнительно есть баня либо сауна, костровая зона, и расположен он близко к сосновому лесу, то это повышает стоимость аренды.

В среднем она обходится в 7-12 тыс. руб. в сутки в зависимости от дня недели и количества человек. Примерно за два месяца наши клиенты предпочитают искать себе дачу на май и лето».

Самое широкое предложение по аренде дач — на Новорижском и Рублевском шоссе, рассказали “Ъ FM” в сервисе ЦИАН. Однако по количеству сделок лидируют другие направления. Среди самых популярных — южное (вдоль Симферопольского и Каширского шоссе) и северное (по Дмитровскому направлению), куда едут за живописными пейзажами. Чаще всего москвичи ищут дома для летнего отдыха в среднем ценовом сегменте, пояснил главный аналитик ЦИАН Алексей Попов:

«Снежная зима немножко отодвинула начало пикового спроса с начала марта к его концу. Но, с другой стороны, активность за последние неделю-полторы достаточно высокая. Есть три основных сегмента на подмосковном рынке. Первый — это дачи в простеньких СНТ, там тысяч за 60-80 в среднем можно снять там объект. Есть более качественные лоты — коттеджи первой волны строительства в конце 1990-х-начале 2000-х. Там ставки — порядка 150 тыс. руб. за месяц.

И есть современные объекты, здесь расценки начинаются где-то с 200 тыс. руб. на менее престижных и популярных направлениях и доходят до нескольких миллионов рублей. Есть варианты на Новорижском и Рублевском шоссе.

Средний же показатель — порядка 300 тыс. руб. Что касается динамики год к году, то она слабовыраженная, рост ставок на уровне инфляции».

Клиенты часто обращают больше внимание на состояние территории перед коттеджем, чем на сам дом и его интерьер, говорят владельцы недвижимости и жалуются, что из-за снежной зимы участки пострадали и потеряли привлекательный вид. Чтобы привести их в порядок, может потребоваться несколько сотен тысяч рублей, говорит ландшафтный дизайнер, основатель экосистемы Garden Group Иван Шаферов:

«Много снега — это всегда много талой воды весной. Если есть проблема с грунтами, возможно, понадобится дренаж или качественная система поверхностного водоотведения. Далее, если растения окажутся в воде, то это может влиять на то, как они будут подгнивать, на различные грибковые заболевания и появление насекомых. В частности, будет комаров, мошки, клещей, слизней, и стоит этого ожидать, с ними нужно будет бороться.

Из-за большого количества снега за зиму у многих сломались теплицы, какие-то небольшие крыши, навесы, и, конечно же, пострадали и деревья. Сломанные ветви нужно будет обрезать. Объем весенних работ в этом году окажется чуть больше, чем обычно. Стоимость вариативна в зависимости от городов. Но, как правило, бригада за день-два со средним садом справляется».

При этом спрос на аренду дач может оказаться ниже, чем в прошлом году, говорят аналитики рынка. Виной тому доступность предложений на отельный отдых в некоторых регионах. По данным аналитиков Ozon Travel и «Аэрофлот», более 70% россиян планирует провести летний отпуск внутри страны. В топ-направлений входят курорты Черного моря, Байкала, Алтая, Карелии, Камчатки и Кавказа.

Юлия Савина