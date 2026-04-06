Экономика концентрируется на ОПК и инфраструктуре

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал презентацию «Опыт отраслевого анализа экономики: взгляд сквозь призму классификаторов», которая была сделана для территориальных подразделений Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Работа содержит оценку некоторых значимых структурных сдвигов, произошедших в экономике России в последние годы. В частности, фиксируется, что сейчас наибольший спрос на работников с профессиональным образованием, кроме сотрудников среднего звена, предъявляет обрабатывающая промышленность. Занятость в обработке максимально разнообразна, и по части предложения она опережает не только добывающий сектор, но и сферу услуг. Таким образом, промышленность является системообразующим сектором в структуре занятости, и альтернативы ей по глубине вовлечения работников разных квалификаций пока нет.

Другой сдвиг, фиксируемый ЦМАКП,— изменение структуры роста экономики после 2022 года. Аналитики разложили валовую добавленную стоимость (ВДС) на группы отраслей — на первичные (сырьевые), вторичные (обработка) и третичные (услуги). Рост ВДС в этот период происходил за счет вторичного и третичного секторов. Первичный же вносит отрицательный вклад в прирост ВДС с 2023 года. При этом динамика показателя в третичном секторе наиболее волатильна — в основном за счет торговли (двузначный спад в 2022 году) и финансовых услуг (двузначный рост в 2024-м).

В ЦМАКП отмечают, что к концу 2024 года краткосрочный импульс структурных изменений в экономике исчерпался. «Структурная перестройка экономики шла в сторону ряда специальных групп отраслей»,— отмечают аналитики. Драйвером роста в результате выступали сектор ОПК и инфраструктура в широком смысле. Рост ВДС в 2025 году почти исключительно был сформирован этими двумя секторами, тогда как отрасли, создающие половину ВДС (без добычи, ОПК, инфраструктуры и финансов),— сжимались (см. график).

Состав «прочих отраслей» в презентации не детализирован, но, вероятнее всего, речь идет преимущественно о секторах, ориентированных на широкий внутренний спрос и не связанных с крупными инвестиционными или государственными программами. Соответственно, их динамика отражает состояние базовой части экономики. Судя по последним данным, в этом году она продолжила сжиматься. Так, композитный (обработка и услуги) индекс PMI от агентства S&P в марте опустился ниже отметки 50 пунктов, фиксируя снижение деловой активности.

Артем Чугунов