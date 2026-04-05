В Самарской области растет количество задержанных пьяных водителей

4 апреля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 20 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения, сообщило в воскресенье ГУ МВД по Самарской области.

В предыдущею субботу, 28 марта, по данным ГАИ, в регионе было задержано 18 пьяных водителей, а еще неделей ранее, 21 марта, — зарегистрировано 12 фактов управления автомобилем водителями с признаками опьянения.

По данным ведомства, в субботу, 4 апреля, было зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадали семь человек. Всего 4 апреля сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 487 нарушений ПДД, в том числе 17 нарушений правил перевозки детей.

