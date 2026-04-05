Татарстан вошел в топ-10 регионов России по росту зарплат по итогам января

Республика Татарстан заняла восьмое место в рейтинге регионов России по росту зарплат: средняя заработная плата в регионе увеличилась на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Лидерами по темпам роста трудовых доходов стали Москва (+22%), Алтайский край (+21,5%), Бурятия (+21%), Курская область (+20,6%) и Чукотский автономный округ (+18,2%). Выше Татарстана также расположились Московская область (+17,5%) и Магаданская область (+16,9%). Ниже — Саратовская (+16,6%) и Новгородская (+16,5%) области.

В среднем по России зарплаты в январе 2026 года выросли на 15,1%.

Влас Северин