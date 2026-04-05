Московский военный округ наберет 35 тысяч призывников за весеннюю кампанию

Московский военный округ направит более 35 тыс. призывников в рамках весенней кампании. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба округа.

В состав МВО входят Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

Отправлять призывников к местам прохождения службы в два призыва 2026 года будут с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления МВО полковник Игорь Головач. Срок военной службы по-прежнему составит 12 месяцев, а призывники не будут участвовать в российской военной операции на Украине, уточнил он.

Всех призывников отправят в пункты по всей территории России, за исключением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «Наиболее талантливые выпускники вузов из числа граждан, годных к военной службе и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах МО РФ, будут направлены на укомплектование научных рот»,— сообщил Игорь Головач. Кандидатов в сборную команду России по олимпийскому виду спорта направят в спортивные роты. Молодые специалисты будут служить в научно-производственных подразделениях.