На устройство искусственного освещения и светофорных объектов на дорогах Татарстана выделили 155,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

На установку освещения и светофоров в Татарстане выделили 156 млн рублей

На установку освещения и светофоров в Татарстане выделили 156 млн рублей

Подрядчику предстоит выполнить работы на участке общей протяженностью 15,34 км: устройство линий освещения, а также монтаж двух светофорных объектов. В перечень работ входят земляные работы, устройство фундаментов и оснований, монтаж наружных электрических сетей и линий связи, пусконаладочные работы и благоустройство территории.

Работы должны быть завершены до 24 сентября 2026 года. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета республики.

Влас Северин