Уголовное дело о ненадлежащем обеспечении лекарствами завели в Томской области

В Томской области по факту необеспечения двоих несовершеннолетних 9 и 16 лет необходимыми лекарственными препаратами возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, проживающие в Асино дети с инвалидностью более трех месяцев не получают жизненно важные медикаменты, необходимые для регулярной терапии.

Также правоохранители проверяют информацию о возможных нарушениях прав девятилетнего ребенка при организации проезда в федеральный медицинский центр для проведения послеоперационного наблюдения.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников департамента здравоохранения Томской области, ответственных за организацию лекарственного обеспечения населения, сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления Святослава Горячева.

