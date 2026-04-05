Мотоциклы стартовали со складов

Ранняя весна запустила продажи мотоциклов. Как рассказали “Ъ FM” дистрибуторы, за первые полторы недели марта покупатели разобрали большую часть запасов со складов. Рынок как новых, так и подержанных мотоциклов второй год подряд бьет рекорды по продажам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Но к такому буму некоторые оказались не готовы, рассказал генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский:

«В целом по рынку рост очень заметный. Внутри нашей компании объем продаж мотоциклов — более чем 250-270% по отношению к прошлому году. Мотоцикл — это сезонный вид транспорта. В прошлом году весна была тяжелой, многие только ближе к июню начали рассматривать вопрос покупки такой техники.

В этом году ранняя весна во многих регионах дала просто феноменальный толчок по мотоциклам. У нас на второй половине марта, мне кажется, даже закончились избыточные запасы, которые мы планировали растянуть еще и на апрель. Поэтому сейчас срочно запрашиваем поставки. Они имеют длинный путь доставки с учетом текущей ситуации по Ближнему Востоку, чтобы можно было их привезти и успеть предложить клиентам до начала сезона как такового. Хотя по Москве уже мы видим, что в выходные дни много ребят катаются на мотоциклах. Часть малообъемных мотоциклов KTM собирается в Индии, большие двигатели — в Австрии».

Уже несколько лет в России основной спрос на мотоциклы приходится на китайские и индийские бренды. В топе продаж — также и австрийский KTM. При этом на вторичном рынке по-прежнему доминируют привычные модели Honda, Yamaha и BMW. Как правило, у азиатских мотоциклов менее мощные двигатели, поэтому цены на них начинаются от 190 тыс. руб. В этом году стоимость техники почти не изменилась, заметил руководитель компании «С.МОТО» Сергей Фивейский:

«Постепенно снижается учетная ставка, и у людей высвобождаются деньги с депозитов. Еще одна возможная причина — это угроза девальвации рубля. Импортные товары, закупаемые за юани, станут дороже, и многие боятся этого повышения цен и покупают сейчас.

В среднем у нас рост марта к марту +30% в рознице. Не было роста цен на мототехнику, более того, были большие зимние скидки. Может произойти небольшая коррекция в пределах инфляции. Например, мы торгуем мопедами под собственным брендом, это большие мопеды с ценой 115-120 тыс. руб. И к ним обычно берут набор аксессуаров, может быть, экипировку, расходные материалы. Таким образом средний чек получается от 150 тыс. руб.».

По данным сервиса «ЮMoney», из-за теплой и ясной погоды также в три раза подскочили продажи автошин, а количество оплат автомоек выросло вдвое.

Анжела Гаплевская