Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в ХМАО для госпитализации пассажира

На борту самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», который выполнял рейсу по маршруту Владивосток — Екатеринбург, внезапно стало плохо 50-летней женщине, после чего она потеряла сознание. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, командир самолета решил совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ; ХМАО-Югра) для оказания срочной медицинской помощи.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«К сожалению, женщина скончалась до прибытия медиков»,— добавили в «Уральских авиалиниях».

Василий Алексеев

