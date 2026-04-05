Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в ХМАО для госпитализации пассажира

На борту самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», который выполнял рейсу по маршруту Владивосток — Екатеринбург, внезапно стало плохо 50-летней женщине, после чего она потеряла сознание. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, командир самолета решил совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ; ХМАО-Югра) для оказания срочной медицинской помощи.

«К сожалению, женщина скончалась до прибытия медиков»,— добавили в «Уральских авиалиниях».

Василий Алексеев