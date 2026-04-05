В Петербурге ужесточены правила приема документов на испанскую визу

Визовый центр BLS International в Санкт-Петербурге ужесточил правила приема документов на испанскую визу. Как сообщается в официальном уведомлении учреждения, теперь подать заявление можно не позднее чем за месяц до даты предполагаемой поездки.

Если раньше сроки были более гибкими, то теперь жители Петербурга смогут сдать документы только при условии, что до выезда остается не менее 30 дней. В Москве требования не изменились: там заявление принимают за 15 дней до путешествия.

Средний срок оформления визы сейчас составляет от трех до четырех недель. При этом, согласно законодательству, консульство вправе рассматривать заявку до 45 рабочих дней (около двух календарных месяцев) в случае необходимости дополнительных проверок или запроса недостающих документов.

В туристической отрасли рекомендуют планирующим отдых в Испании записываться в визовый центр как можно раньше, чтобы избежать срыва поездки из-за возможных задержек.