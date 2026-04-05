Ульяновские спортсменки завоевали золото на первенстве ПФО по тхэквондо

Четыре золотые медали завоевали ульяновские спортсменки на состоявшемся в Уфе первенстве ПФО по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет, сообщило в воскресенье министерство спорта Ульяновской области.

Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

В министерстве отмечают, что, «несмотря на происшествие с поездом Москва — Челябинск, спортсмены добрались до места и блестяще выступили в различных весовых категориях».

Золотые медали завоевали Дарья Рясова, Варвара Белова, Ника Кузнецова и Дарина Кирина; серебро — Камила Курбангалиева и Арина Выборнова, бронзу — Влада Колесова и Дарья Воеводина.

Андрей Васильев