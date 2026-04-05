В ночь на 6 апреля на Дону ожидаются заморозки

В ночь на 6 апреля в Ростовской области ожидаются заморозки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Во второй половине ночи и ранним утром в понедельник температура воздуха составит -2°С. Заморозки ожидаются преимущественно по северным районам.

«Существует риск возникновения нештатных ситуаций. Резкое снижение температуры грозит серьезным повреждением сельскохозяйственных посадок и гибелью распустившихся почек фруктовых деревьев», — предупредили в ведомстве.

