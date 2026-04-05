Российских граждан не оказалось на задержанном Швецией танкере Flora 1

Российских граждан не было на борту задержанного Швецией в Балтийском море танкера Flora 1. Об этом «РИА Новости» заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. Он уточнил, что судно ходит под флагом Сьерра-Леоне.

Танкер Flora 1 (архивное фото)

«Береговая охрана Швеции ... сообщила, что российских граждан в составе экипажа судна не обнаружено», — сказал дипломат. Он добавил, что дипмиссия будет отслеживать ситуацию.

О задержании танкера шведские власти объявили 3 апреля. Судно было остановлено к востоку от острова Готланд по подозрению в разливе нефти. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что судно, предположительно, следовало под «ложным флагом». Позднее танкеру разрешили покинуть Швецию.