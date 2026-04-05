На ремонт шести участков дорог в Марий Эл выделили более 336 млн рублей

На ремонт и содержание шести участков дорог в Марий Эл направили 336,2 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Самую крупную сумму — 151,2 млн руб. — выделили на ремонт двух дорог: «Кузнецы — Кандашбеляк — Веденькино» и «Токтарсола — Большая Кемсола». Общая протяженность работ составит около 5,7 км. Подрядчику предстоит выполнить земляные работы, ремонт дорожной одежды, укрепить обочины, отремонтировать водопропускные трубы, установить сигнальные столбики и барьерные ограждения, а также нанести разметку. Завершить проект необходимо не позднее 16 октября 2026 года.

На ремонт дороги «Марково — Малый Кугунур» на участке протяженностью около 2,8 км выделили 73,6 млн руб. Работы включают восстановление дорожной одежды, устройство покрытия, укрепление обочин и ремонт пересечений. Срок окончания работ — до 30 сентября 2026 года.

Еще 111,4 млн руб. направят на содержание «Картуково — Еласы — Пайгусово» и двух участков дорог «Козьмодемьянск — Большой Сундырь». Общая площадь работ составит более 44 тыс. кв. м. Подрядчику предстоит выполнить фрезерование покрытия, розлив битумной эмульсии, ликвидацию пучинообразования, устранение деформаций обочин, а также устройство слоя износа. Работы необходимо завершить до 10 июня 2026 года.

Финансирование во всех случаях осуществляется из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Влас Северин