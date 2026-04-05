Песков напомнил Армении о несовместимости систем Евросоюза и ЕАЭС

«Операционные системы» ЕАЭС и Евросоюза слишком различны, они не могут сочетаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя планы Армении по сближению с ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются, — сказал Дмитрий Песков. — И вам в какой-то момент надо будет выбирать».

На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле в середине недели премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в Ереване осознают несовместимость одновременного членства в ЕС и ЕАЭС.

