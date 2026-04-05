Песков: Путин не хочет отсылок к России при обсуждении вопроса Карабаха

Москва хотела бы, чтобы при обсуждении вопроса Карабаха не упоминалась российская сторона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину

«Единственное, что хочет президент Путин и что хочет Россия, это чтобы, обсуждая этот вопрос, лишний раз не было отсылок к нам», — сказал господин Песков.

Также он отметил, что прошедший в Москве разговор Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна был откровенным: «Он поэтому за закрытыми дверями и проходит». Дмитрий Песков подчеркнул, что в России проявляют повышенный интерес к ориентирам, «которые выбирает для себя армянское руководство», потому что «это близкая нам страна, с которой нас объединяют глубокие исторические корни». Пресс-секретарь также напомнил, что в России проживает армянская диаспора численностью более 2 млн человек.