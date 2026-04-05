«Пермметалл» снизил прибыль в 191 раз

За 2025 год выручка пермского АО «Пермметалл» составила 4,28 млрд руб. Этот показатель ниже предыдущего на 10% (в 2024 — 4,74 млрд руб.). Чистая прибыль общества снизилась на 99% и составила 31 тыс. руб., годом ранее — 5,9 млн руб. Себестоимость продаж снизилась с 2,9 млрд до 2,1 млрд руб. При этом сальдо денежных потоков за год оказалось отрицательным — минус 63,7 млн руб.

АО «Пермметалл» — крупный сервисный металлоцентр в Уральском регионе. Деятельность компании направлена на обеспечение промышленных, строительных, ремонтных, нефтеперерабатывающих и других предприятий продукцией из металла. Компания имеет обособленные подразделения в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе, контролирует деятельность дочернего предприятия ООО «Сервис Трейд», расположенного в Москве.