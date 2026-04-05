В Татарстане стартовал сезон охоты на селезней

В Татарстане открылся сезон охоты на селезней с использованием подсадных (манных) уток, сообщает госкомитет РТ по биоресурсам.

Охотиться разрешено только из укрытия и с применением гладкоствольного оружия, снаряженного дробью менее 5 мм. Ходовая охота запрещена, сезон продлится по 6 мая.

Любые плавательные средства в период весенней охоты могут использоваться исключительно для создания не находящегося в движении укрытия, а также для подбора и транспортирования добытой дичи без использования моторов.

Влас Северин