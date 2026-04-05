Минпросвещения включило в стандарт для выпускников 16 обязательных предметов

Минпросвещения включило в проект нового образовательного стандарта для 10-х и 11-х классов 16 обязательных предметов. Некоторые будут изучаться по выбору учеников.

В списке обязательных предметов:

русский язык,

литература,

иностранный язык,

математика,

информатика,

история,

обществознание,

география,

физика,

химия,

биология,

основы безопасности и защиты Родины,

физкультура.

Помимо этого в качестве обязательных предметов указаны родной язык и родная литература, а также второй иностранный язык. При этом изучение данных предметов будет вестись при наличии заявления учеников или их родителей, сообщил «РИА Новости» эксперт ведомства Максим Костенко. Он добавил, что если семья против, никто не заставит школьника учить два иностранных языка. Еще одно условие проведения обучения — наличие у школы возможности преподавать предмет.