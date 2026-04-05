ХК «Ижсталь» продлил контракт с главным тренером Рамилем Сайфуллиным

Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» продлит контракт с главным тренером команды Рамилем Сайфуллиным на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ Фото: пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ

Под его руководством в сезоне 2025/2026 «сталевары» впервые за девять лет вышли в плей-офф ВХЛ, где уступили «Химику» в 1/8. Регулярный чемпионат «Ижсталь» закончила на 13-й строчке.

В хоккейном клубе «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин работал главным тренером в сезонах 2019/20, 2021/22 и 2022/23. В сезоне 2023/24 он возглавлял «Омские крылья» (наставником «Ижстали» в этот период был Андрей Шефер, с ним расторгли контракт в середине сезона).

К «сталеварам» Рамиль Сайфуллин вернулся в феврале 2025 года на должность замдиректора по стратегическому развитию. В июне он вновь стал главным тренером.

Рамиль Сайфуллин — воспитанник ижевской школы хоккея 1991-1992 годов, мастер спорта России и Казахстана. В 1994 году был задрафтован канадским клубом НХЛ «Виннипег», но не сыграл ни одного матча. Он имеет опыт работы главным тренером в клубной системе «ЦСКА» и «Авангард». В качестве наставника команды «Беркуты Кубани» является чемпионом МХЛ-Б в сезоне 2013/14.