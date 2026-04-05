По итогам рейдов полиции из Самарской области будут выдворены 159 иностранцев

В ходе проведенных в марте рейдов было пресечено более 700 нарушений в сфере миграции, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ России по Курганской области Фото: Пресс-служба УФСБ России по Курганской области

По информации ведомства, рейды проводились совместно с сотрудниками УФСБ, уголовного розыска, миграционной службы, управления по контролю за оборотом наркотиков, центра по противодействию экстремизму и управления по экономической безопасности и противодействию коррупции. Рейды проводились на объектах строительства и оптово-розничной торговли, в складских помещениях, логистических центрах, тепличных комплексах, а также в местах компактного проживания иностранных граждан.

Установлено 157 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, возбуждено 133 уголовных дела в сфере незаконной миграции, из которых 110 — по фактам фиктивной постановки на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Задержан один человек, находившийся в федеральном розыске за совершение преступления.

В ГУ МВД отмечают, что по итогам рейдов принято 159 решений об административном выдворении за пределы России, 86 иностранцев уже помещены в центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения из страны.

Андрей Васильев