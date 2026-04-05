Чистая прибыль авиакомпании S7 выросла в 3,6 раза в 2025 году

Чистая прибыль АО «Авиакомпания Сибирь» (летает под брендом S7) по итогам 2025 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 51,8 млрд руб. против 14 млрд руб. за предыдущий год (рост в 3,6 раза). Это наибольший показатель за последние пять лет: в 2021 году перевозчик получил 12 млрд руб. чистой прибыли, в 2022 году — более 34,2 млрд руб., в 2023 году — около 21 млрд руб., в 2024 году — 14 млрд руб.

Выручка S7 за прошлый год выросла на 10,8% до 208,3 млрд руб., говорится в материалах бухгалтерской отчетности компании. В том числе выручка от пассажирских перевозок на внутренних линиях составила 149,5 млрд руб. (+4%), на международных — 50,1 млрд руб. (+31%). Выручка от грузоперевозок превысила 6,8 млрд руб. (+12%).

Общая себестоимость продаж перевозчика увеличилась на 11,4% до 169 млрд руб.

S7 — крупнейшая частная авиакомпания России. Маршрутная сеть предприятия охватывает 181 город в 26 странах мира. Компания основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. По итогам 2025 года авиакомпания перевезла 12,8 млн пассажиров (в 2024 году — 12,9 млн пассажиров).

Лолита Белова